لافروف يأمل بتنفيذ الاتفاقات حول سوريا التي تم التوصل إليها خلال القمة الرباعية

أمل وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة من تنفيذ الاتفاقات حول سوريا التي تم التوصل إليها من خلال القمة الرباعية التي جمعت كل من روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا.

وجاء حديث وزير الخارجية الروسي خلال مؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الألماني هايكو ماس في مقر وزارة الخارجية بموسكو حيث أشار أن القمة الرباعية توصلت إلى اتفاق مشترك وهو تنفيذ الاتفاقات المتعلقة بسوريا.

وبشأن الإرهاب أشار لافروف أن الأسلوب الوحيد لمنع ظهوره مرة أخرى في سوريا، يتمثل في تسليم الأراضي للقوات الحكومية التي ستقوم بالسيطرة عليها بموجب القوانين المرعية في البلاد.

واستضافت مدينة إسطنبول التركية القمة الرباعية الأخيرة بمشاركة رؤساء كل من تركيا رجب طيب أردوغان، وروسيا فلاديمير بوتين، وفرنسا إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وناقشت القمة المرتقبة اتخاذ خطوات لازمة وإعلان "خارطة طريق" نحو التسوية السياسية في سوريا، إلى جانب تشكيل لجنة صياغة الدستور.