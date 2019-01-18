تعرف على الفريق الروسي الفائز في رالي "داكار" (فيديو + صور)

انتهى رالي "داكار" بانتصار فريق "كاماز – ماستر" بقيادة السائق إدوارد نيكولايف، وهذا هو الفوز الرابع في مسيرة إدوارد.

وحصد إدوارد الفوز بنتيجة 41 ساعة ودقيقة واحدة و35 ثانية. بينما احتل المركز الثاني في الترتيب العام زميله ديمتري سوتنيكوف، والمركز الثالث كان من نصيب جيرار دي روي من فريق "Iveco".

www.kamazmaster.ru الفريق الروسي الفائز في رالي "داكر"... "كاماز – ماستر"

وهكذا، يكون فوز إدوارد هو الرابع في رالي "داكار"، حيث سبق وفاز في 2013 و2017 و2018 على التوالي. وفي عام 2010 تم تتويجه بلقب أفضل ميكانيكي كجزء من طاقم فلاديمير تشاغين.

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Noisy celebrations for Eduard Nikolaev as he claims his 4th Dakar 🏆



Eduard Nikolaev celebra su 4a victoria en el Dakar con un poco de ruido 🏆#Dakar2019 pic.twitter.com/KvHlC2jVrl — DAKAR RALLY (@dakar) January 17, 2019

ويعد فريق "كاماز ماستر" أكثر فريق حائز على جوائز في رالي "داكار" في تصنيف الشاحنات، حيث حصد إلى الآن 16 فوزا.

الفريق الروسي الفائز في رالي "داكر"... "كاماز – ماستر" www.kamazmaster.ru

الفريق الروسي الفائز في رالي "داكر"... "كاماز – ماستر" www.kamazmaster.ru

الفريق الروسي الفائز في رالي "داكر"... "كاماز – ماستر" www.kamazmaster.ru

الفريق الروسي الفائز في رالي "داكر"... "كاماز – ماستر" www.kamazmaster.ru

الفريق الروسي الفائز في رالي "داكر"... "كاماز – ماستر" www.kamazmaster.ru

الفريق الروسي الفائز في رالي "داكر"... "كاماز – ماستر" www.kamazmaster.ru 1 / 6 www.kamazmaster.ru الفريق الروسي الفائز في رالي "داكر"... "كاماز – ماستر"

ويشار إلى أن سباق "داكار" أقيم هذا العام للمرة الحادية والأربعين، حيث أقيم على أراضي بيرو. والجدير بالذكر أيضا أن رالي "داكار" — هو سباق ومنافسة للسيارات على أشد الطرق وعورة تنظمه منظمة ASO.