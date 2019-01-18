لافروف: ليس لدى روسيا حاجة لتطوير الصواريخ سرا

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أنه ليس لدى روسيا حاجة لتطوير الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى "سرا"، لأن معاهدة الحد من التخلص من الصواريخ لا تحظر تطوير مثل هذه الأنواع من الأسلحة الجوية والبحرية.

وقال لافروف بعد محادثات مع وزير الخارجية الألماني هيكو ماس " ليس لدى روسيا أية حاجة لتطوير نوع جديد من الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى بشكل سري".

© Sputnik . Gregory Sysoyev لافروف: خروج أمريكا من معاهدة الصواريخ يضرب الهيكل الكامل لمراقبة الأسلحة

يذكر أن الولايات المتحدة اتهمت موسكو بانتهاك معاهدة الحد من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، وهددت بالانسحاب من الاتفاق في أوائل فبراير 2019. كما أن المحادثات الثنائية التي أجريت في جنيف لم تتكلل بالنجاح.

وعلى وجه الخصوص، تحاول واشنطن إقناع شركائها بأن روسيا تقوم بتطوير صاروخ جديد لا يلبي المعايير المنصوص عليها في المعاهدة. ومع ذلك ، أشار لافروف إلى أن روسيا لديها بالفعل صواريخ جوية وبحرية متوسطة وقصيرة المدى، التي لا تحظرها المعاهدة.

وأشار لافروف "ونحن لا نحتاج إلى إنشاء نسخة سرية من هذه الصواريخ، خلاف ذلك، سيكون الأمر غير عقلاني تماما".

يذكر أنه من حين إلى آخر، تتبادل روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، الاتهامات بانتهاك المعاهدة المذكورة، حيث تتحدث الولايات المتحدة عن تطوير روسيا فئة جديدة من الأسلحة وتخصص الأموال لتطوير الأسلحة المضادة، أما روسيا فتعترض على تطوير أمريكا طائرات دون طيار هجومية ونشر منصات إطلاق من نوع "إم كي- 41" في رومانيا وفي بولندا، قادرة على إطلاق صواريخ مجنحة من نوع "توماهوك"، وهو أمر محظور بموجب المعاهدة. ويشير الجانب الروسي أيضاً، إلى أن الولايات المتحدة تقوم كذلك، بتمويل بحوث تهدف لإنشاء صاروخ كروز أرضي الإطلاق.