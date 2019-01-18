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16:40 18 يناير/ كانون الثاني 2019
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    سفير جمهوية العراق حاليا في روسيا الاتحادية حيدر منصور هادي العذاري

    السفير العراقي في موسكو يؤكد أهمية التعاون الروسي العراقي في مجال الإعلام

    © Sputnik . Evgeny Odinokov
    روسيا
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    أعلن السفير العراقي لدى روسيا، حيدر منصور العذاري، أن وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، يلتقي بنظيره الروسي سيرغي لافروف يوم 30 يناير/كانون الثاني الجاري، في .أول زيارة رسمية له كوزير خارجية إلى موسكو، مشددا على أهمية التقارب الروسي العراقي في المجالات كافة

    موسكو — سبوتنيك. وقال العذاري لوكالة "سبوتنيك" في إطار زيارة قام بها إلى الوكالة: "هناك زيارة مهمة لمعالي وزير الخارجية السيد محمد علي الحكيم إلى موسكو بدعوة رسمية من وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف".

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    وأضاف: "هذه الزيارة مهمة جدا لأن الزيارة الأولى للسيد الوزير كوزير خارجية عراقي إلى موسكو، وهذه أعتقد أنها رسالة واضحة للجانب الروسي وهي لأهمية روسيا، والجانب الروسي مهتم جدا بالزيارة".

    وحول المواضيع التي ستطرح خلال الزيارة، أفاد السفير بأن اللجنة الحكومية المشتركة تكون إحداه.

    وقال في هذا الصدد: "ستكون هذه الزيارة مهمة جدا وستناقش فيها انعقاد الدورة الثامنة للجنة العراقية الروسية المشتركة في بغداد بشهر مارس/آذار".

    وكان السفير العراقي حضر بزيارة إلى وكالة "روسيا سيغودنيا" لبحث مسألة التعاون بين روسيا والعراق في المجال الإعلامي.

    وقال العذاري خلال زيارته إلى الوكالة: "حضورنا اليوم مع الأصدقاء في وكالة "روسيا سيغودنيا" و"سبوتنيك" هو للتباحث في إمكانية التعاون المشترك ما بين العراق وروسيا في مجال الإعلام، لأن روسيا متقدمة في مجال الإعلام والوكالات الروسية هي من الوكالات العالمية وأعتقد أن العراق بحاجة إلى خبرات، والصحفيين العراقيين بحاجة إلى خبرات الروسية في مجال الإعلام في التطور الحاصل  في مجال الإعلام وأن يكونوا أكثر فاعلية في نقل الخبر".

    وأضاف: "حاليا العراق بلد مهم بالأحداث التي جرت والتي ستجري في المستقبل ومن الضروري للإعلام العراقي أو الإعلام العربي أو الأجنبي في العراق أن يكون على مستوى من الخبرة والكفاءة التي تنقل الصورة الحقيقية لما يجري في العراق، ولهذا كان  اليوم وجودنا في وكالة "روسيا سيغودنيا" التي ليس غريبة علينا وقمنا بزيارتها في السابق وعقدنا فيها مؤتمرات وتربطنا فيها علاقات شخصية وطيبة، ونتأمل أن تستمر اللقاءات فيما بيننا وتتوج في القريب المستقبل بعمل مشترك ما بين العراق وروسيا".

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