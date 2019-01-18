لا تعليقات من دبلوماسيي أوروبا حول مصير معاهدة الصواريخ

عقدت جلسة إحاطة في وزارة الخارجية الروسية، لدبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، بشأن مصير معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، ولم يعلق الدبلوماسيون على مضمون الحوار.

موسكو — سبوتنيك. وكان وزير الخارجية البريطاني لوري بريستو، أول من غادر مبنى وزارة الخارجية، ورفض التعليق على المؤتمر.

© Sputnik . Aleksei Kudenko دبلوماسيون يصلون إلى روسيا للمشاركة بمؤتمر حول معاهدة الصواريخ

وكان أكثر حميمية للحوار هو ممثل الاتحاد الأوروبي ماركوس إيديرر، الذي كان مثل معظم الدبلوماسيين، كان في حالة معنوية جيدة.

وقال إيديرر، للصحفيين: "تبادلنا التهاني بمناسبة العام الجديد. بقية الحديث كان مشوقاً جدا للتحدث عنه".

ووصفت المتحدثة باسم السفارة السلوفاكية المؤتمر بأنه "محادثة جيدة".

وقالت: "لقد أعربنا عن تقديرنا لتنظيم هذه الإحاطة الإعلامية".

وجرت الإحاطة الصحفية للبعثات الدبلوماسية لبلدان الاتحاد الأوروبي، بعد ظهر يوم الجمعة، واستغرقت أكثر من ساعة. وجرى تمثيل عدد من البعثات الدبلوماسية من خلال السفراء ولم يدل الدبلوماسيون بأية تصريحات، واختصروا الحديث على عبارات قصيرة، بأنهم ينتظرون "سماع المعلومات" في المؤتمر.