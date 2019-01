الخارجية الروسية تعلق على الخطة الأمريكية بتدمير الصواريخ "قبل إطلاقها"

موسكو — سبوتنيك. وجاء في تعليق وزارة الخارجية الروسية: "تجدر الملاحظة أن الولايات المتحدة تتعامل مع "المشروعية"، في فهمها لأساليب الدفاع الصاروخي، التدمير الاستباقي للصواريخ "المُهددة" لهم "قبل إطلاقها". بالمترجمة إلى لغة واضحة إن هذه الصياغة المزخرفة والتي على ما يبدو، ترغب واشنطن الآن في إعطاءها على الأقل نوع من حسن المظهر، تعني القيام بضربات "نزع سلاح" استباقية، على أراضي الدول التي تعتبرها الولايات المتحدة عدوة لها".

