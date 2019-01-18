العثور على جثة طيار الـ "سو- 34" خلال عملية البحث والإنقاذ

وجاء في البيان "من خلال السفينة التي شاركت في عملية البحث والإنقاذ عثر وتم انتشال… جثة طيار الطائرة "سو- 34" ، بدون وجود علامات الحياة".
وأشارت الوزارة إلى أن عملية البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة.
وكانت الوزارة قد أعلنت قبل ذلك عن إنقاذ طيارين وإيصالهما إلى مطار عسكري للمنطقة العسكرية الشرقية على متن مروحية من طراز "مي-8" لقوات البحث والإنقاذ،
ووقع حادث احتكاك مقاتلتين من طراز "سوخوي-34" في تمام الساعة 8:07 بتوقيت موسكو [05:07 غرينتش]، أثناء قيام طائرتين من طراز "سوخوي — 34" بتحليق تدريبي فوق أجواء بحر اليابان على بعد 35 كيلومتراً من الشاطئ.
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