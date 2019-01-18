العثور على جثة طيار الـ "سو- 34" خلال عملية البحث والإنقاذ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم العثور على جثة طيار الطائرة "سو- 34" خلال عملية البحث والإنقاذ.

وجاء في البيان "من خلال السفينة التي شاركت في عملية البحث والإنقاذ عثر وتم انتشال… جثة طيار الطائرة "سو- 34" ، بدون وجود علامات الحياة".

© Sputnik . Natalia Seliverstova الدفاع الروسية تؤكد حادثة احتكاك مقاتلتي "سو-34"

وأضافت وزارة الدفاع، لقد "شاركت في عمليات البحث طائرات عسكرية من طراز تو —142 ، آن —12 ، وآن —30 ، ومروحيات "مي — 8 ". كما تقوم خمس سفن بالبحث في منطقة الحادث. وستتوجه ست سفن أخرى وسفن من أسطول المحيط الهادي إلى منطقة البحث".

وأشارت الوزارة إلى أن عملية البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة.

وكانت الوزارة قد أعلنت قبل ذلك عن إنقاذ طيارين وإيصالهما إلى مطار عسكري للمنطقة العسكرية الشرقية على متن مروحية من طراز "مي-8" لقوات البحث والإنقاذ،

ووقع حادث احتكاك مقاتلتين من طراز "سوخوي-34" في تمام الساعة 8:07 بتوقيت موسكو [05:07 غرينتش]، أثناء قيام طائرتين من طراز "سوخوي — 34" بتحليق تدريبي فوق أجواء بحر اليابان على بعد 35 كيلومتراً من الشاطئ.