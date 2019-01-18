العثور على جثة الطيار الثاني الروسي خلال عملية البحث

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنه تم العثور على جثة الطيار الثاني لطائرة "سو – 34" خلال عملية البحث والإنقاذ فى بحر اليابان.

© Sputnik . Dmitriy Vinogradov العثور على جثة طيار الـ "سو- 34" خلال عملية البحث والإنقاذ

ووقع حادث احتكاك مقاتلتين من طراز "سوخوي-34" في تمام الساعة 8:07 بتوقيت موسكو [05:07 غرينتش]، أثناء قيام طائرتين من طراز " سوخوي — 34 " بتحليق تدريبي فوق أجواء بحر اليابان على بعد 35 كيلومتراً من الشاطئ.

وأشارت الوزارة إلى أن عملية البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة.

وأعلنت الوزارة، في وقت سابق، عن العثور على جثة طيار الطائرة "سو- 34" الأول خلال عملية البحث والإنقاذ.