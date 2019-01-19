في ذكرى جمع شمل الروس: تجديد عملية توحيد روسيا

شهدت مدينة سيمفيروبول، المركز الإداري لشبه جزيرة القرم، احتفالية بذكرى إعادة توحيد أوكرانيا وروسيا.

وتم فيها إعلان تجديد عملية توحيد روسيا، حيث قال دينيس بوشيلين، رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، في كلمة له إنه يرى أن استعادة القرم الهوية الروسية في عام 2014 جددت عملية توحيد روسيا.

وكانت الدولة الروسية استعادت وحدتها قبل 365 عاما حين عادت أوكرانيا إلى أحضان الدولة الروسية.

جدير ذكره أن مدينة كييف التي هي عاصمة جمهورية أوكرانيا حاليًا، كانت عاصمة الدولة الروسية الوليدة. ثم انتقلت العاصمة الروسية إلى مدينة موسكو.

© Sputnik . Michail Uspenskiy لوحة تصور استعادة الوحدة بين أوكرانيا وروسيا

أما بالنسبة للقرم فقد كانت إقليمًا من الأقاليم الروسية حتى بداية خمسينات القرن الـ20 حين ضُمت إلى إدارة جمهورية أوكرانيا السوفيتية. وفي عام 2014 عادت القرم إلى الوطن الروسي بمشيئة سكانها.

وشهدت مدينة سيمفيروبول في نفس اليوم 18 يناير/كانون الثاني 2019، حدثا مشهودا آخر هو توقيع اتفاقية التعاون البرلماني بين جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وإقليم القرم. وأصبحت القرم بالتالي أول إقليم روسي يوقع اتفاقية التعاون مع جمهوريتين شعبيتين تأسستا في منطقة دونباس في جنوب شرق أوكرانيا بعدما وقع انقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014.