الغرب يعمل لحساب روسيا

تمكنت روسيا من الاستفادة من سياسة العقوبات التي يمارسها الغرب ضدها.

ونوه رئيس وزراء روسيا إلى أن العقوبات الغربية لعبت دورا إيجابيا.

وأوضح دميتري ميدفيديف، رئيس وزراء روسيا، في كلمة له أمام العاملين في مصنع الآلات الزراعية في مدينة كراسنودار أن العقوبات أوقفت توريد المنتجات الزراعية لروسيا وحثت روسيا بالتالي على زيادة الإنتاج الزراعي.

وأشار إلى أن هذا يعني أن العقوبات حققت مكسبا لروسيا.

© Sputnik . Dmitriy Astachov رئيس وزراء روسيا دميتري ميدفيديف يزور مصنع الآلات في مدينة كراسنودار

ولجأ الغرب إلى استخدم سلاح العقوبات ضد روسيا في عام 2014 بعد أن استجابت موسكو لمطلب أهالي شبه جزيرة القرم لنقل تبعية القرم من أوكرانيا إلى روسيا.