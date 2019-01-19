بالصور... 270 ألف شخص يشاركون في عيد الغطاس بموسكو

أعلن رئيس إدارة الأمن الإقليمي ومكافحة الفساد في وزارة الداخلية الروسية، الجنرال فلاديمير تشيرنيكوف لوكالة "سبوتنيك" أن حوالي 270 ألف مواطن من سكان موسكو شاركوا في عيد الغطاس ليلة السبت.

ويقوم الناس بالغطس في المياه الباردة من الساعة 18:00 يوم أمس الجمعة كانون الثاني/ يناير وحتى الساعة 18:00 من اليوم السبت 19 كانون الثاني/ يناير الجاري.

© Sputnik . Vitaliy Belousov الاحتفال بعيد الغطاس في مختلف أنحاء روسيا - موسكو

وأعدت سلطات العاصمة 59 مكانًا للغطس، وتم فتح الثغرات على شكل صلبان ومباركة المياه وتوفير كامل المستلزمات من تأمين الجسور، والسلالم الخشبية لسهولة الغوص ، بالاضافة إلى غرف مخصصة لتبديل الملابس وتوزيع الشاي الساخن.

© Sputnik . Anton Denisov احتفالات عيد الغطاس في موسكو

وقال شيرنيكوف: "حتى الآن قام أكثر من 265 ألف شخص بالغطس. وإذا قارنا مع العام الماضي ، فإن 218 ألف مواطن شاركوا في احتفالات عيد الغطاس ليلاً".

وكما أوضح الجنرال أن الوضع كان هادئًا، ولم وزارة الطوارئ الروسية أي حوادث صحية للمشاركين. وقال: "كل شيء سار بسلاسة".

© Sputnik . Anton Denisov احتفالات عيد الغطاس في موسكو

ويعد "الغطاس" من أهم الأعياد المسيحية الأرثوذوكسية ومن أقدمها، وفي الشتاء الروسي القارس ينال هذا العيد معنىً جديدا ليصبح اختبارا خاصا للجسد والروح وطهارتهما.