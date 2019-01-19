طائرة عسكرية جديدة تبصر النور في روسيا

وأعلن أليكسي روغوزين، مدير عام شركة "إيل"، أن الشركة ستبدأ العمل على نموذجين تجريبيين جديدين من طائرة "إيل-112في" في عام 2019.

وكذلك ينوي صانع طائرات "إيلوشين" إجراء الاختبار الجوي لطائرة النقل العسكرية الجديدة خلال العام الحالي.

وتجدر الإشارة إلى أن طائرة "إيل-112في" هي الطائرة الروسية الأولى التي تمت صناعتها من الصفر بعد أن خرجت روسيا من عباءة الاتحاد السوفيتي.

وشهد يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 خروج النموذج التجريبي الأول من طائرة "إيل-112في" من مصنع الطائرات في مدينة فورونيج. وتم نقله إلى ريف موسكو لإجراء اختبارات توطئة لقيام الطائرة الجديدة بالطلعة الجوية الأولى.