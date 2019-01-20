إطلاق القمر الصناعي الروسي "أركتيكا-إم" في يونيو 2019

أعلن مصدر في مجال الصواريخ والفضاء اليوم الأحد أنه من المقرر إرسال أول قمر صناعي روسي "أركتيكا-إم" لرصد المناخ والبيئة في منطقة القطب الشمالي إلى مدار قريب من الأرض في يونيو عام 2019.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "من المقرر إطلاق الصاروخ الحامل "سويوز-2.16" مع وحدة التسريع "فريغات" وأول قمر صناعي "أركتيكا-إم" من قاعدة بايكونور في يونيو عام 2019".

وذكر في وقت سابق أنه من المقرر إطلاق القمر الصناعي الثاني "أركتيكا-إم" في 2021. ويشمل برنامج الفضاء الفيدرالي الروسي لعام 2016-2025 خطط لإطلاق ثلاث مركبات من "أركتيكا-إم" في 2023 و2024 و2025، ولكنه حتى الأن لم يتم إبرام عقد إنتاجها.

وفقا لمجموعة المعدات، فإن القمر الصناعي "أركتيكا-إم" سيكون مشابها للأجهزة من سلسلة "إليكترو-إل". سيوضع "أركتيكا-إم" في مدار إهليلجي عالي، والذي سيسمح له بجمع معلومات الأرصاد الجوية والهيدرولوجيا عن حالة المناطق القطبية في الأرض التي لا يستطيع "إليكترو-إل" رؤيتها بشكل واضح.