بالأرقام... إيرادات بيع الشقق السكنية في موسكو

نمت إيرادات العاملين في قطاع العقارات في موسكو بنسبة 30 % خلال عام 2018، وتجاوزت للمرة الأولى في التاريخ تريليون روبل.

© AFP 2018 / Stringer مسؤول قطري: نزيد حجم استثماراتنا في أمريكا إلى 45 مليار دولار

ووفقا لموقع CIAN الروسي، إن بائعي الشقق السكنية الجديدة في العاصمة الروسية يكسبون 1.04 تريليون روبل خلال العام، 48٪ منهم من بين أكبر عشر شركات.

وجاء القسم الاكبر من الإيرادات خلال عام 2018 ويبلغ "144.5 " مليار روبل، من بيع شقق في منطقة نوفوموسكوفسك، الواقعة في ضواحي موسكو.

أما المركز الثاني من إجمالي الإيرادات جاء من المنطقة الغربية (107.4 مليار روبل) والمنطقة الوسطى (95.5 مليار روبل).

ويتوقع خبراء سوق العقارات ارتفاعا ملحوظا في أسعار العقارات في العاصمة الروسية عام 2019.

ووفقا لهم يرجع ذلك لعدة عوامل أهمها إدخال إصلاحات في قطاع البناء، فسيتم من بداية شهر تموز /يوليو، إطلاق آلية جديدة لتمويل المشاريع.

يذكر أن الدولارالأمريكي يساوي 67 روبل.