روسيا ستقوم بكل الجهود للتوصل إلى اتفاق معاهدة سلام مع اليابان

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا تعتزم القيام بكل ما يلزم من أجل تقليل زمن التوصل لاتفاق إبرام معاهدة السلام مع اليابان.

© Sputnik . Alexander Vilf الخارجية اليابانية: لا تغير في مواقف اليابان من المفاوضات بشأن معاهدة السلام مع روسيا

وقال بيسكوف للصحفيين: "المفاوضات في المرحلة الأولى، ستكون مرحلة تبادل الخبراء ووجهات النظر، وهذا عمل دقيق وصعب للغاية، ويتطلب مشاركة مباشرة من رؤساء الوفود، بوتين وآبي. وهو ما سيقومان به غدا".

وأضاف بيسكوف، أن أي من الطرفين لم يقدم مقترحات رسمية، وفي هذا الصدد قال: "لا توجد خيارات محددة على الإطلاق. أي تصريحات في هذا الشأن ليست تصريحات تمس أشياء محددة، لكنها تصريحات تعبر عن مواقف أو رغبات أو تفكير بصوت عالٍ لا أكثر".

وتشهد العلاقات الروسية اليابانية تتطورا بشكل ملحوظ، رغم قضية الجزر التي تعكر صفوها حيث تدعي طوكيو ملكيتها لجزر الكوريل الجنوبية الأربع، وهي جزر [إيتوروب، كوناشير، شيكوتان وهابوماي].

وتشدد موسكو على ثبات موقفها المبدئي، الذي يؤكد أن تسوية مشكلة معاهدة السلام مع اليابان يجب أن تجري "في ظل بلورة أجواء جديدة نوعيا في العلاقات الروسية-اليابانية" وأن تكون مدعومة من قبل شعبي البلدين، وتستند إلى "اعتراف طوكيو غير المشروط بنتائج الحرب العالمية الثانية كافة، بما في ذلك تبعية جزر الكوريل الجنوبية للسيادة الروسية.