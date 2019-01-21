الولايات المتحدة تطالب روسيا بتدمير نظام صاروخي جديد

طالبت الولايات المتحدة روسيا، اليوم الاثنين، بتدمير نظام جديد من الصواريخ المجنحة، قائلة إنه يمثل "انتهاكا مباشرا ومستمرا" لمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، كما اتهمت موسكو بزعزعة الأمن العالمي.

وكانت الولايات المتحدة قد رفضت الأسبوع الماضي عرضا من روسيا بإنقاذ معاهدة القوى النووية متوسطة المدى التي تبقي الصواريخ النووية خارج أوروبا، قائلة إنه لا يمكن التحقق من الالتزام بها بصورة جيدة، وهو ما يمهد الساحة لانسحابها من المعاهدة الشهر القادم؛ وفقا لوكالة "رويترز".

© Sputnik . Vladimir Astapkovich لا تعليقات من دبلوماسيي أوروبا حول مصير معاهدة الصواريخ

وقال المبعوث الأمريكي الخاص بنزع الأسلحة، روبرت وود، خلال مؤتمر نزع السلاح الذي ترعاه الأمم المتحدة في جنيف وتشارك فيه 65 دولة: "تجد الولايات المتحدة للأسف وبشكل متزايد أنه لا يمكن الوثوق بروسيا فيما يتعلق بالوفاء بالتزاماتها الخاصة بالحد من التسلح، كما أن تصرفاتها القهرية والمؤذية في أنحاء العالم تزيد من التوترات".

وأوضح وود أن روسيا اختبرت إطلاق "صاروخ غير مشروع" معروف بالصاروخ "إس.إس.سي-8/ 9إم729"، ولم تتخذ خطوات ملموسة للعودة للالتزام بمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى.

وأكد وود خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب للانسحاب في أوائل فبراير/ شباط من المعاهدة المبرمة عام 1987.