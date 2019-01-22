واشنطن: الأمن الروسي طلب تأجيل زيارة الدبلوماسيين الأمريكيين لويلان

قالت المتحدثة الرسمية باسم السفارة الأمريكية في موسكو، أندريا كالان، اليوم الثلاثاء، إن الدبلوماسيين الأمريكيين كان يعتزمون زيارة المتهم في قضية تجسس، بول ويلان يوم 17 يناير/ كانون الثاني الجاري.

موسكو- سبوتنيك. وأشارت إلى أن وزارة الخارجية الروسية وافقت على ذلك في البداية، قبل أن تقرر تأجيلها بطلب من جهاز الأمن الفدرالي.

© Sputnik . Vitaliy Belousov موسكو تكشف: ممثل عن دولة واحدة "فقط" زار ويلان المحتجز في روسيا بتهم التجسس

وذكرت كالان: "موظفو القنصلية الأمريكية خططوا لزيارة بول ويلان ، المحتجز في ليفورتوفو، يوم 17 يناير".

وتابعت: "في البداية كانت هناك موافقة على الزيارة من الجانب الروسي، وتم تحديد موعدها مبدئيا، صباح 17 يناير، وفي يوم الزيارة المقررة، أبلغتنا الخارجية الروسية أن الزيارة ستؤجل وقد تم تحديدها في تاريخ آخر بطلب من جهاز الأمن الفدرالي".

وكان جهاز الأمن الفدرالي الروسي قد أعلن، في وقت سابق، احتجاز المواطن الأمريكي، بول ويلان، في موسكو، خلال قيام الجهاز بعملية لمكافحة التجسس. وتم فتح تحقيق جنائي بحق ويلان بتهمة التجسس. وتبين لاحقا أنه يحمل أيضا الجنسية الكندية والبريطانية والأيرلندية.