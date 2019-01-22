المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان قد يزور موسكو

أعلن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان، مدير القسم الآسيوي الثاني بوزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، زالماي خليل زاد، قد يزور موسكو في شباط/فبراير المقبل.

موسكو — سبوتنيك. وقال كابولوف، لوكالة "سبوتنيك": "هو يريد أن يلتقي بنا، هذا ممكن. نحن مستعدون من حيث المبدأ لاستقباله في موسكو مرة أخرى في فبراير. لكن فليقرر بنفسه".

يذكر أنه سبق وقام المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، زالماي خليل زاد، في الفترة من 2 إلى 20 كانون الأول/ديسمبر من عام 2018 الماضي بجولة زار خلالها باكستان وأفغانستان وروسيا وتركمانستان وبلجيكا والإمارات العربية وقطر.

والتقى خلال الجولة ممثلي الحكومة الأفغانية وشخصيات معنية لمناقشة طرق الدعم والمساهمة في عملية المصالحة داخل أفغانستان.

ورحبت موسكو، اليوم، بالمحادثات الثنائية بين حركة طالبان والولايات المتحدة في الدوحة أمس الاثنين، مشيرة إلى أنها تنظر بإيجابية إلى تلك المحادثات لكنها تقيم بحذر أي نتائج محتملة، نظرا لأن واشنطن تحاول تغيير أجندة المحادثات.