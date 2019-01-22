المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان قد يزور موسكو

موسكو — سبوتنيك. وقال كابولوف، لوكالة "سبوتنيك": "هو يريد أن يلتقي بنا، هذا ممكن. نحن مستعدون من حيث المبدأ لاستقباله في موسكو مرة أخرى في فبراير. لكن فليقرر بنفسه".
والتقى خلال الجولة ممثلي الحكومة الأفغانية وشخصيات معنية لمناقشة طرق الدعم والمساهمة في عملية المصالحة داخل أفغانستان.
ورحبت موسكو، اليوم، بالمحادثات الثنائية بين حركة طالبان والولايات المتحدة في الدوحة أمس الاثنين، مشيرة إلى أنها تنظر بإيجابية إلى تلك المحادثات لكنها تقيم بحذر أي نتائج محتملة، نظرا لأن واشنطن تحاول تغيير أجندة المحادثات.
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