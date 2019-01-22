موسكو: لافروف وبيدرسن بحثا القضاء كليا على الإرهابيين وإحلال السلام في سوريا

وتابعت: "في هذا الصدد، تم التأكيد على أهمية إطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية التي تحظى بدعم كافة الأطراف السورية، بما فيها الحكومة والمعارضة بأسرع ما يمكن".
وأشارت الخارجية الروسية، في بيانها، إلى أن "لافروف وبيدرسن بحثا كذلك القضاء كليا على الإرهاب وإحلال السلام في سوريا، مع احترام سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها".
جدير بالذكر أن المبعوث الأممي الجديد غير بيدرسن بدأ، الاثنين الماضي، أول زيارة إلى روسيا بعد توليه منصبه اعتبارا من 1 يناير/ كانون الثاني الجاري، وأجرى، خلال الزيارة مباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الدفاع سيرغي شويغو.
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