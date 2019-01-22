ريابكوف: واشنطن تواصل البحث عن ذرائع لعدم عقد لقاء بوتين وترامب

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تواصل بحثها عن حجج لعدم عقد لقاء الرئيسين، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.

© Sputnik . Vitaliy Belousov ريابكوف: أمريكا لم تقدم لنا إثباتات حول انتهاك معاهدة التخلص من الصواريخ

موسكو — سبوتنيك . وقال ريابكوف، في حديث لمجلة "ميجدونارودنايا جيزن" (الحياة الدولية): "لقاءات الرئيسين في باريس [خلال الاحتفالات بمناسبة نهاية الحرب العالمية الأولى] وفي بوينوس آيريس [على هامش قمة العشرين]، تمت، ومن جانب أخر لم تكن هذه اللقاءات بصيغة وفود لها أجندة محددة، يتبعها حديث إلى الإعلام وما إلى ذلك. وسبب عدم إجراء لقاءات متكاملة جديدة بعد هلسنكي، عموما أقول هو في الفوضى السياسية الداخلية العارمة في واشنطن… عندما تكون هناك قوى تحاول تقديم أي اتصال مع الجانب الروسي على أنه شيء يستحق الشجب".

وأضاف: "الحجج توجد دائما لكي لا يتم اللقاء".

وأفاد ريابكوف بأن "هناك، على ما يبدو، تمسك بوجهات النظر السابقة فيما يتعلق بخيارات إمكانية التواصل. لدينا اليوم جدول زمني معين للأحداث الدولية حيث يتوقع مشاركة الرئيس الروسي، وقد يشارك فيها الرئيس الأمريكي، لكن التخمين بشأن عقد لقاء ثنائي، هو أمر غير مسؤول. الاستفسارات كلها عند واشنطن. يجب عليهم أن يدركوا، أن هذا النوع من التواصل ومحاولات إملاء بعض الشروط يؤدي إلى نتائج عكسية".

وتابع: "هل تذكرون كيف وقع الحادث في مضيق كيرتش وما هي التصريحات التي صدرت في هذا الصدد، وما هي المحاولات التي بذلت لطرح شروط مسبقة لعقد اجتماع كامل. لذلك ، ينبغي توجيه جميع الأسئلة حول هذا الموضوع إلى واشنطن".

إلى ذلك صرح ريابكوف، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة تختلق شروطا غير مجدية بشـأن تنظيم لقاء رئيسي البلدين، بوتين وترامب، داعيا واشنطن لإعادة النظر في موقفها.

وكان ترامب قد أعلن سابقا، إلغاء لقائه مع بوتين، والذي كان مقررا عقده على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، التي عقدت في 30 تشرين الثاني/نوفمبر و 1 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، وذلك احتجاجاً على الأوضاع في مضيق كيرتش الذي يربط بين البحر الأسود وبحر آزوف.

كما قال مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون، إن الاجتماع بين الرئيسين الأميركي والروسي، لن يحدث حتى يتم حل الوضع حول البحر الأسود، حيث تم احتجاز سفن أوكرانية.

وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد قال في وقت سابق، إنه من المرفوض فرض شروط من قبل واشنطن لعقد لقاء بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، بما في ذلك وفيما يتعلق بالعلاقات الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن واشنطن تحتاج إلى هذا اللقاء مثلما تحتاج إليه موسكو.