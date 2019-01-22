روسيا لن تشارك في مؤتمر وارسو للشرق الأوسط الذي تنظمه أمريكا

روسيا انسخ الرابط 0 0

روسيا لن تشارك في مؤتمر وارسو للشرق الأوسط الذي تنظمه أمريكا

يتبع…