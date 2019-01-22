ريابكوف: الاتفاقيات في مجال الحد من التسلح عائق أمام تطبيق الهيمنة الأمريكية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى أي اتفاقات للحد من التسلح، لأن ذلك يمنعها من تطبيق مفهوم الهيمنة العسكرية المطلقة في جميع المجالات.

© Sputnik . Gregory Sysoyev لافروف: خروج أمريكا من معاهدة الصواريخ يضرب الهيكل الكامل لمراقبة الأسلحة

موسكو — سبوتنيك . وقال ريابكوف، في مقابلة مع مجلة "الحياة الدولية": "في جميع الأحوال، الأمريكيون، الجزء المؤثر من النخبة السياسية، لا يحتاجون إلى أي اتفاقات في مجال الحد من التسلح ، لأن هذا يعوق الولايات المتحدة، ويوقعها في شبكة من الالتزامات ويبقيها في مساحة محدودة، الاتفاقيات تعرقل تطبيقها لمفهوم الهيمنة العسكرية المطلقة في جميع المجالات".

وفقاً له، هذا الموقف مدون بشكل مفتوح في الكثير من الوثائق العقائدية الأمريكية، بما فيها "استعراض سياسة الولايات المتحدة في مجال الدفاع الصاروخي".

وأضاف: "بالنسبة لنا ذلك يعني فقط أنه علينا العمل بإصرار وعلى جميع الجبهات مع الولايات المتحدة، وشرح أضرار هذا التوجه، علينا أن تعبئة الرأي العام الدولي والمجتمع الدولي لمواجهة هذه الأساليب".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستعلق التزامها تجاه معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى حتى تمتثل روسيا للاتفاقية، وذلك خلال 60 يوماً.

ويذكر أن معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى ("معاهدة القوات النووية المتوسطة"، "أي إن إف")، تمَّ التوقيع عليها بين كلٍّ من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي في العام 1987، ووقعت المعاهدة في واشنطن من قبل الرئيس الأمريكي، رونالد ريغان والزعيم السوفياتي ميخائيل غورباتشوف، وتعهد الطرفان بعدم صنع أو تجريب أو نشر أي صواريخ باليستية أو مجنحة أو متوسطة، وبتدمير كافة منظومات الصواريخ التي يتراوح مداها المتوسط ما بين 1000-5500 كيلومتر، ومداها القصير ما بين 500─1000 كيلومتر.