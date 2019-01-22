بعد محاولة تغيير مسارها إلى كابول طائرة روسية تهبط في مطار خانتي مانسيسك

ويشار إلى أن الطائرة قامت بتغيير مسارها فوق مدينة يغورسك. وكان من المفترض أن تصل مطار " شيريميتيفو" في موسكو في 16:20 بتوقيت موسكو.
Сургут Москва угон pic.twitter.com/LZf97TQHX6— Giryavenko Nikolay (@sever153) January 22, 2019
في وقت لاحق أفاد موقع "FlightRadar" أن الطائرة خفضت من ارتفاع الرحلة من 10 إلى 2.3 كيلومتر عندما تقترب من خانتي مانسييسك.
والجدير بالذكر أن شركة "آيروفلوت" لم تقم إلى الآن بالتعليق على الحادثة.
وفي المقابل، أعلنت قناة "رين تي في" الروسية، أن أحد الركاب الطائرة كان مسلحا، وطالب بتغيير مسار الطائرة. ووفقا للقناة فإن الشخص يدعى، بافل. ش ويبلغ من العمر 41 سنة.
Опубликовано фото вероятного виновника экстренной посадки самолета Сургут – Москва https://t.co/41FA1Ebmpj pic.twitter.com/huxGrTLRbM— Взгляд (@vzglyad) January 22, 2019
ويشار إلى أنه تواجد 69 راكبا على متن الطائرة، بما في ذلك طفل واحد، بالإضافة إلى سبعة من أفراد الطاقم.
ووفقا لأحدث البيانات، فإن المدعي بافل. ش. من أصحاب السوابق، حيث تمت مقاضاته بتهمة عدم دفع النفقة والسرقة والمخالفات المرورية.
وأكد منسق برج المراقبة في مطار كابول الدولي أنه لم يتسلم أي اشعار من طائرة "ايروفلوت" التي اقلعت من مطار سورغوت.
وقال المنسق لوكالة سبوتنيك "لم يصل أي إشعار أو بريد الكتروني أو طلب إلى المسؤولين عن إدارة الطائرات حول هذا الموضوع".
ولم تعلق اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بعد على الحادثة.
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