بعد محاولة تغيير مسارها إلى كابول طائرة روسية تهبط في مطار خانتي مانسيسك

هبطت طائرة "آيروفلوت" المتجهة من سورغوت إلى موسكو في مطار خانتي مانسييسك، بعد أن تمكن طاقم الطائرة من اقناع الراكب الذي طالب بتغيير مسار الرحلة إلى كابول على الهبوط في مطار المدينة للتزود بالوقود.

ويشار إلى أن الطائرة قامت بتغيير مسارها فوق مدينة يغورسك. وكان من المفترض أن تصل مطار " شيريميتيفو" في موسكو في 16:20 بتوقيت موسكو.

في وقت لاحق أفاد موقع "FlightRadar" أن الطائرة خفضت من ارتفاع الرحلة من 10 إلى 2.3 كيلومتر عندما تقترب من خانتي مانسييسك.

والجدير بالذكر أن شركة "آيروفلوت" لم تقم إلى الآن بالتعليق على الحادثة.

وفي المقابل، أعلنت قناة "رين تي في" الروسية، أن أحد الركاب الطائرة كان مسلحا، وطالب بتغيير مسار الطائرة. ووفقا للقناة فإن الشخص يدعى، بافل. ش ويبلغ من العمر 41 سنة.

ويشار إلى أنه تواجد 69 راكبا على متن الطائرة، بما في ذلك طفل واحد، بالإضافة إلى سبعة من أفراد الطاقم.

ووفقا لأحدث البيانات، فإن المدعي بافل. ش. من أصحاب السوابق، حيث تمت مقاضاته بتهمة عدم دفع النفقة والسرقة والمخالفات المرورية.

وأكد منسق برج المراقبة في مطار كابول الدولي أنه لم يتسلم أي اشعار من طائرة "ايروفلوت" التي اقلعت من مطار سورغوت.

وقال المنسق لوكالة سبوتنيك "لم يصل أي إشعار أو بريد الكتروني أو طلب إلى المسؤولين عن إدارة الطائرات حول هذا الموضوع".

ولم تعلق اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بعد على الحادثة.