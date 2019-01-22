لجنة مكافحة الإرهاب: الراكب الذي حاول اختطاف طائرة "آيروفلوت" ما زال داخلها

أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية أن الراكب الذي حاول اختطاف طائرة "آيروفلوت"، المتجهة من سورغوت إلى موسكو، ما زال داخل الطائرة.

موسكو- سبوتنيك. وقال الناطق باسم اللجنة "المجرم ما زال في الطائرة".

© Sputnik . Iliya Pitalev بعد محاولة تغيير مسارها إلى كابول طائرة روسية تهبط في مطار خانتي مانسيسك

وكان الناطق قد ذكر، في وقت سابق، أن "الشخص الذي حاول اختطاف الطائرة تم القبض عليه".

وكانت طائرة "آيروفلوت" قد هبطت في مطار خانتي مانسييسك، بعد أن تمكن طاقم الطائرة من إقناع الراكب الذي طالب بتغيير مسار الرحلة على الهبوط في مطار المدينة للتزود بالوقود.

ويشار إلى أن الطائرة قامت بتغيير مسارها فوق مدينة يغورسك. حيث طالب الراكب بالتوجه إلى أفغانستان، وكان من المفترض أن تصل مطار " شيريميتيفو" في موسكو في 16:20 بتوقيت موسكو.

وفي وقت لاحق، أفاد موقع "FlightRadar" أن الطائرة خفضت من ارتفاع الرحلة من 10 إلى 2.3 كيلومتر عندما تقترب من خانتي مانسييسك.

من جانبه، قال منسق برج المراقبة في مطار كابول الدولي إنه لم يتسلم أي إشعار من طائرة "آيروفلوت" التي أقلعت من مطار سورغوت.

وأوضح المنسق، لوكالة "سبوتنيك": "لم يصل أي إشعار أو بريد إلكتروني أو طلب إلى المسؤولين عن إدارة الطائرات حول هذا الموضوع".