روسيا: واشنطن أخبرتنا أن قرار الانسحاب من معاهدة الصواريخ "نهائيا"

أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية أخبرتها أن قرار الانسحاب من معاهدة التخلص من الصواريخ هو "قرار نهائي".

موسكو- سبوتنيك وذكر نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن الولايات المتحدة أخطرت بلاده، عبر القنوات الدبلوماسية، بأن قرار الانسحاب من معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، هو قرار نهائي، ولا يعتبر دعوة للحوار.

© Sputnik . Gregory Sysoyev لافروف: خروج أمريكا من معاهدة الصواريخ يضرب الهيكل الكامل لمراقبة الأسلحة

وأضاف ريابكوف، في إحاطة إعلامية حول الصاروخ "9ام729"، "اتخذ الجانب الأمريكي مؤخرا، خطوة هدامة جديدة، على أعلى المستويات، تم الإعلان عن نية واشنطن الانسحاب من المعاهدة".

وتابع "لقد أكدوا لنا هذه المعلومات فورا تقريبا، عبر القنوات الثنائية، وقد شرحوا بوضوح أن الخطوة المعلنة لا تعتبر دعوة للحوار، بل هو قرارا متخذ على أساس مجمل الظروف وهو قرار نهائي".

وأوضح نائب الوزير الروسي أنه "يجب الحفاظ على معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى"، مشيرا إلى أن روسيا مستعدة لحوار شامل والخيار بيد الولايات المتحدة.