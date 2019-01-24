مدير قسم أفريقيا في الخارجية الروسية يشارك بمفاوضات سلام أفريقيا الوسطى

أكد مدير قسم دولة أفريقيا الوسطى في وزارة الخارجية السودانية، السفير/ محمد يوسف، وصول مدير إدارة أفريقيا في وزارة الخارجية الروسية، أندريه كيمارسكي، إلى العاصمة الخرطوم، ليشارك في مفاوضات السلام لدولة أفريقيا الوسطى التي ستبدأ مساء اليوم الخميس بالخرطوم.

الخرطوم — سبوتنيك. وقال يوسف، في تصريحات، لوكالة "سبوتنيك": "حضر يوم الثلاثاء الماضي، مدير إدارة أفريقيا بوزارة الخارجية الروسية، ليشارك في مفاوضات السلام لدولة أفريقيا الوسطى التي ستبدأ مساء اليوم الخميس في العاصمة الخرطوم".

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وأوضح يوسف أن وفد أفريقيا الوسطى، يتكون من ثلاثة وفود: "وفد الحكومة، برئاسة وزير شؤون الرئاسة ورئيس الفريق المفاوض، ووزيرة الخارجية والعدل والدفاع ووزير المصالحة ووزير حقوق الإنسان والمسؤولين عن نزع السلاح وإعادة الدمج".

وتابع: "هناك وفد الحركات المسلحة يضم 14 فصيلا، وأيضا يوجد وفد المجتمع المدني، الذي يضم سياسيين وأعضاء البرلمان ورجال دين والصحافة والإعلام وأهالي الضحايا".

وأضاف المسؤول، سيشارك في المفاوضات من المنظمات الدولية ممثلين عنها،" مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، ومجموعة سيماك الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، ومفوض السلم والأمن، ممثل الاتحاد الأفريقي، إسماعيل شرقي، كما تأكدت مشاركة وزيري خارجية دولتي الغابون وتشاد وممثل وزير خارجية غينيا الاستوائية ونائب وزير خارجية دولة الكونغو".

يذكر أن وزير خارجية السودان، الدرديري محمد أحمد، أعلن يوم السبت الماضي بدء المفاوضات للسلام في دولة أفريقيا الوسطى يوم الخميس الموافق الرابع والعشرين من كانون الثاني/ يناير الجاري والتي تستضيفها العاصمة الخرطوم.

ويشمل دول الإقليم المجاور لدولة أفريقيا الوسطى (السودان وتشاد والكاميرون والغابون وغينيا الاستوائية والكونغو).

ويسعى السودان لتحقيق السلام لدولة أفريقيا الوسطى التي تربطه معها حدود مشتركة تصل إلى 440 كلم من جهة جنوب غرب البلاد.

وقال وزير الخارجية السودانية إن استضافة الخرطوم لهذه المفاوضات تأتي تحت مظلة الاتحاد الأفريقي التي أعلن عنها منذ العام 2016.