ممثل روسيا في مجلس الأمن: الولايات المتحدة تنفذ انقلابا في فنزويلا

أعلن المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية تنفذ انقلابا في فنزويلا، وتشكل هذه الأعمال تهديدا للسلام.

وقال نيبينزيا "أمام أعين الجميع تحاول واشنطن، في انتهاك لكل معايير القانون الدولي، تنفيذ انقلاب في هذا البلد".

وأضاف أنه ينبغي اعتبار هذا الوضع "في سياق التهديد لفنزويلا".

وتابع " إذا كان أي شيء يشكل تهديداً للعالم، فإن ذلك من الإجراءات الوحشية والعدوانية من جانب الولايات المتحدة وحلفائها التي تهدف إلى الإطاحة بالرئيس الشرعي لفنزويلا".

وطلب الممثل الدائم لروسيا وضع جدول الأعمال الذي اقترحته الولايات المتحدة للتصويت.

كانت احتجاجات قد بدأت يوم الأربعاء في كاراكاس، ضد الرئيس الحالي لفنزويلا، نيكولاس مادورو. وفي نفس اليوم، أعلن رئيس البرلمان، خوان غوايدو، نفسه رئيس مؤقتا للبلاد. وقد أعلنت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى اعترافها بغوايدو وطالبت الرئيس الفنزويلي مادورو، بعدم السماح بأعمال عنف ضد المعارضة. مما حدا بمادورو إلى أن أعلن أنه الرئيسا الشرعي للبلاد، ووصف رئيس البرلمان والمعارضة "دمية في يد الولايات المتحدة".

بالإضافة إلى ذلك، قام مادورو بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة وطالب الدبلوماسيين الأمريكيين بمغادرة البلاد في غضون 72 ساعة. إلا أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، رفض الاعتراف بهذا الطلب، قائلاً إن مادورو ليس لديه السلطة لاتخاذ مثل هذا القرار.