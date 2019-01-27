الكرملين يرد على أنباء إرسال نحو 400 مقاتل روسي إلى فنزويلا لحماية مادورو

روسيا انسخ الرابط 1 0

نفى الكرملين، أنباء تتحدث عن إرسال نحو 400 من أفراد شركة أمنية روسية خاصة إلى فنزويلا لحماية رئيس البلاد نيكولاس مادورو.

يتبع…