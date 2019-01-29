زاخاروفا: زعزعة استقرار الوضع في فنزويلا يأتي من أراضي كولومبيا

ولاحظت المتحدثة إلى أن الكثيرون في واشنطن ألمحوا "بدرجات متفاوتة" إلى إمكانية التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا، من الرئيس إلى ممثلي إدارته.
وأضافت زاخاروفا: أفادت قناة "إن بي سي"، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين كبار في (وزارة الدفاع الأمريكية) البنتاغون، أن القيادة العسكرية الأمريكية لم ترسل قوات إلى كولومبيا أو فنزويلا. ووفقاً لمصادر القناة، فإن الولايات المتحدة لا تبعث أيًا من الأفراد العسكريين أو المعدات العسكرية أو الذخائر إلى هذه الدول.
وكان بولتون قد عقد، يوم أمس الإثنين، مؤتمرا صحفيا حول العقوبات ضد فنزويلا، ووقع دفتر ملاحظاته، في يد الصحفيين الذين رأوا ضمن كتاباته عن نقل "خمسة آلاف جندي إلى كولومبيا". وقد وألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2017 إلى إمكانية التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا. ويقول ممثلو الإدارة الأمريكية مؤخراً، إنه فيما يتعلق بفنزويلا، "يجري النظر في جميع خيارات التعامل مع الوضع".
وأعلن بولتون، خلال المؤتمر أن بلاده فرضت عقوبات على شركة النفط الوطنية الفنزويلية" بي.دي.في.اس.ايه"، وبدورها أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، بأن الولايات المتحدة جمدت جميع أصول ومصالح شركة النفط التابعة للحكومة الفنزويلية ووضعتها تحت ولايتها القضائية، فضلا عن حظرها للتعامل معها (الشركة).
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