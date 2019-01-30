موسكو ترحب باستعداد مادورو للحوار مع المعارضة واقتراح الوساطة

رحبت روسيا، اليوم الأربعاء، باستعداد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو للحوار مع المعارضة وباقتراح الوساطة.

موسكو- سبوتنيك وقال وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، إن "نحن نرحب باستعداد رئيس فنزويلا الموافقة على مثل هذه الجهود الدولية".

© REUTERS / Carlos Barria مادورو يدعو المعارضة الفنزويلية للتحلي بالشجاعة والبدء بحوار وطني

وكان الرئيس الفنزويلي قد دعا المعارضة في بلاده على التحلي بالشجاعة والحكمة والبدء بحوار وطني.

وقال مادورو، في حديث أمام الدبلوماسيين الذين عادوا من الولايات المتحدة إلى البلاد، بث على تويتر: "أقول مرة أخرى، أنا مستعد من أجل فنزويلا البدء بجولة مفاوضات مع المعارضة الفنزويلية بأكملها، حيث يريدون ومتى يريدون وكيف يريدون".

وأضاف "أدعو شعبي للوحدة والسلام واحترام الدستور. وأدعو المعارضة الفنزويلية للتحلي بالحكمة والعقل والشجاعة… وإعلان وقت بدء الحوار الوطني".

وكانت احتجاجات قد بدأت يوم الأربعاء الماضي في كاراكاس، ضد الرئيس الحالي لفنزويلا، نيكولاس مادورو.

وفي نفس اليوم، أعلن رئيس البرلمان، خوان غوايدو، نفسه رئيس مؤقتا للبلاد.

واعترفت الولايات المتحدة، البرازيل، كندا، الأرجنتين، شيلي، كولومبيا، كوستاريكا، غواتيمالا، هندوراس، بنما، باراجواي، بيرو، جورجيا، ألبانيا، أستراليا وعدد من الدول الأخرى، بوضع غوايدو كرئيس مؤقت لفنزويلا.

كما أعلنت المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا وإسبانيا عزمها على الاعتراف بـ خوان غوايدو كرئيس مؤقت للبلاد إذا لم يتم الإعلان عن إجراء انتخابات جديدة في فنزويلا في غضون 8 أيام.

وهو ما قوبل بالرفض من روسيا والصين وتركيا ودول أخرى ساندت الرئيس مادورو.