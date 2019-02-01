كوساتشوف: واشنطن بانسحابها من معاهدة الصواريخ تهدم آلية من آليات منع الصدام النووي

أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشوف، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة باتخاذها قرار الانسحاب من معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، تهدم آلية أخرى من آليات منع الصدام النووي، مستخدمة "اتهامات" ضد روسيا

موسكو — سبوتنيك. وقال كوساتشوف للصحفيين: "لسوء الحظ، لم يلق خطاب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أي ضجة: فقد أكدت الولايات المتحدة عزمها على "هدم" دعامة مهمة أخرى في مجال الحد من التسلح (معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى)".

© REUTERS / POOL بومبيو: أمريكا ستنسحب من معاهدة الحد من الصواريخ في حال لم تعد روسيا للالتزام بها

من جهته أعلن رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، الفريق أول فلاديمير شامانوف، أن بيان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول وقف تنفيذ اتفاقية التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى محاولة إنذار رخيصة، مؤكدا أن موسكو مستعدة لذلك.

وقال شامانوف لوكالة "سبوتنيك": "هذا ليس جديدا بالنسبة لنا، نحن مستعدون لهذه التطورات، ولن نقوم بإلحاح والطلب، أكثر من يتضرر جراء ذلك هم الأوروبيون… إنها محاولة إنذار رخيصة، وأكدنا مرارا أن لدينا ما نرد به على ذلك".

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أعلن اليوم أن واشنطن لم تبلغ موسكو بالإجراءات المستقبلية فيما يخص معاهدة التخلص من الصواريخ.

وأضاف "لكن عدم رغبة الولايات المتحدة في التفاوض حول هذا الموضوع يشير إلى أن القرار اتخذ منذ فترة طويلة، وسوف يبدأ تنفيذه قريبا".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن بلاده ستبدأ عملية الانسحاب من معاهدة الصواريخ القصيرة ومتوسطة المدى، بداية من غد السبت.

وقال ترامب "غدا ستعلق الولايات المتحدة التزاماتها بمعاهدة الصواريخ النووية، وستبدأ عملية الانسحاب منها، والتي سيتم الانتهاء منها خلال 6 أشهر، ما لم تعد روسيا إلى الامتثال بتدمير كل صواريخها المنتهكة، وقاذفاتها، وما يرتبط بها من معدات".