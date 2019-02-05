لافروف: روسيا تعزز حدود طاجيكستان وتجهز قواتها المسلحة في ظل التهديد النابع من أفغانستان

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن بلاده مستعدة لتقديم الدعم لطاجيكستان، لتعزيز الحدود وتجهيز القوات المسلحة في سياق التهديدات المنبثقة من أفغانستان.

دوشنبيه — سبوتنيك. وقال لافروف، في مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع نظيره الطاجيستاني سراج الدين مهر الدين: "مستعدون بل وبدأنا بهذا العمل، اقصد مساعدة الأصدقاء في طاجيكستان بالتجهيز التقني للقوات المسلحة وتعزيز الحدود في ظل التهديد النابع من الأراضي الأفغانية".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تعهد بأن تواصل روسيا تعزيز قاعدتها العسكرية في طاجيكستان.

وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في 31 يناير/كانون الثاني الماضي، أن بلادها مستعدة لتعزيز الجهود لحماية حدود الدول المجاورة من المسلحين.