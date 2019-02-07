ريابكوف: استعادة سيادة ووحدة أراضي سوريا أصبح في متناول اليد

© REUTERS / Omar Sanadiki بيدرسون يشير إلى دور روسيا الحاسم بعملية السلام في سوريا

موسكو — سبوتنيك . وقال ريابكوف: "نحن وإيران نتعاون بشكل فعال كدول ضامنة لعملية أستانا. والوضع في سوريا استقر إلى حد كبير والمهام الرئيسية لاستعادة وحدة الأراضي وسيادة هذا البلد هي على الأرجح أضحت في متناول اليد بسبب التعاون الروسي — الإيراني، وكذلك مع تركيا".

وبشأن العقوبات الأمريكية ضد ايران وسوريا، اعتبرها نائب وزير الخارجية الروسي، ارهاب اقتصادي، مضيفا أنه سيتم تحسين طرق تقليل آثار القيود الأمريكية.

وقال ريابكوف: "هناك طرق لتقليل آثار العقوبات الأمريكية، وسيتم تحسينها. هناك شركاء بديلين وهذا بحاجة لتعزيز. أنا متأكد من أنه فيما يخص سوريا، فإن العلاقات الروسية السورية سوف تتقدم، ولن تتمكن لا الولايات المتحدة ولا أي دولة أخرى إعاقة ذلك. وحقيقة أن هذه العقوبات هي إرهاب اقتصادي".