روسيا لن ترسل مراقبيها إلى انتخابات أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن روسيا لن ترسل مراقبيها إلى أوكرانيا في إطار مهمة مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وذلك لدواعي أمنية.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخارجية "في هذه الظروف، قرر الجانب الروسي، انطلاقا من دواعي أمن ممثلينا في بعثة مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، اتخاذ قرار حول عدم إرسالهم الى أوكرانيا".

وكانت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد وصفت ما قاله الرئيس الأوكراني، بيوتر بوروشينكو، أن روسيا هي المسؤولة عن فقر أوكرانيا، بـ"الأكاذيب".

نقلت صفحة الخارجية الروسية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تصريحات لزاخاروفا قالت فيها: يبدو أن بيوتر أليكسيفيتش أصابه الجنون، الإنسان العاقل لا يستطيع الكذب بهذه الطريقة.

وكان الرئيس الأوكراني قد ألقى على روسيا مسؤولية الفقر في أوكرانيا، فوفقا له، إن إغلاق روسيا لأسواقها أمام البضائع الأوكرانية هو سبب الفقر في أوكرانيا.