روسيا لن ترسل مراقبيها إلى انتخابات أوكرانيا

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخارجية "في هذه الظروف، قرر الجانب الروسي، انطلاقا من دواعي أمن ممثلينا في بعثة مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، اتخاذ قرار حول عدم إرسالهم الى أوكرانيا".
نقلت صفحة الخارجية الروسية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تصريحات لزاخاروفا قالت فيها: يبدو أن بيوتر أليكسيفيتش أصابه الجنون، الإنسان العاقل لا يستطيع الكذب بهذه الطريقة.
وكان الرئيس الأوكراني قد ألقى على روسيا مسؤولية الفقر في أوكرانيا، فوفقا له، إن إغلاق روسيا لأسواقها أمام البضائع الأوكرانية هو سبب الفقر في أوكرانيا.
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