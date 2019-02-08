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    المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، 20 ديسمبر/ كانون الأول 2018

    بوتين يصدر مرسوما بإقالة 9 جنرالات

    © Sputnik . Alexei Kudenko
    روسيا
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    أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما يقضي بإقالة 9 جنرالات في أجهزة إنفاذ القانون من مناصبهم.

    موسكو — سبوتنيك. وبحسب الموقع الرسمي للمعلومات القانونية، تمت إقالة كل من رئيس المركز الإقليمي لوزارة الطوارئ الروسية في سيبيريا، اللواء سيرغي ديدينكو، ولواء العدل، إيرينا زايبرت، والمساعد الأول لرئيس مكتب التحقيقات الروسي، اللواء ألكسندر كوزنيتسوف.

    بوتين يجتمع مع حكام إقليميين سابقين
    © Sputnik . Michail Klimentjev
    بوتين يشرح سبب إقالة حكام إقليميين
    وضمت قائمة الجنرالات التسعة، أيضا، كل من نائب رئيس فرع إدارة وزارة الداخلية بإقليم كراسنويارسك، اللواء فلاديمير نيكيتييف، ومدير فرع الهيئة الفدرالية لإنفاذ العقوبات في مقاطعة كيروف، فلاديمير نيكيتييف، وغيرهم.

    سبق وأن وقع الرئيس بوتين مرسوما أقال فيه عددا من الجنرالات الروس في وزارة الداخلية ولجنة التحقيق الفيدرالية ودائرة السجون ووزارة الطوارئ. وذلك في السادس من أبريل/ نيسان الماضي. وتم نشر المرسوم على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية.
    وبموجب المرسوم الرئاسي، فقد تم إعفاء 3 جنرالات من وزارة الداخلية وجنرال من دائرة السجون و5 جنرالات من لجنة التحقيق الفيدرالية وجنرال من وزارة الطوارئ من مناصبهم. وتحتوي الوثيقة على تعيينات جديدة.
    وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وقع، يوم 9 مارس/ آذار من العام الماضي، على مرسوم يقضي بإقالة 10 جنرالات في وزارة الداخلية ولجنة التحقيق الفيدرالية الروسية والهيئة الفيدرالية لإدارة السجون من مناصبهم.    

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    الكلمات الدلالية:
    سيبيريا, موسكو, إقالة, بوتين, روسيا, روسيا, روسيا
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