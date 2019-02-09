أوكرانيا تشكو نزوح الطيارين إلى روسيا

ويهاجر ذوو الخبرة والاختصاص، خصوصا الطيارين الذين يجربون الطائرات الجديدة، من أوكرانيا هربا من التدهور الاقتصادي والمستقبل المظلم.

وقال يفغيني تشيرفونينكو، وهو وزير نقل أوكرانيا سابقا، على شبكة التلفزيون إن النازحين من الطيارين يتوجهون إلى روسيا حيث يحصلون على العمل والجنسية.

وأشار عضو سابق في البرلمان الأوكراني إلى أن أعدادا كبيرة من العاملين في المجمع الصناعي العسكري هاجروا من أوكرانيا إلى روسيا وجمهوريات سوفيتية سابقة أخرى.

وقال كيريل كوليكوف وهو عضو سابق في البلمان الأوكراني ورئيس سابق لمكتب الإنتربول في أوكرانيا، على شبكة التلفزيون إن مليونين إلى ثلاثة ملايين شخص كانوا يجدون العمل في المجمع الصناعي العسكري الأوكراني سابقا، مشيرا إلى أن هؤلاء لم يعد لهم وجود في أوكرانيا.

وأضاف أن من عملوا كمصممين للآليات العسكرية المدرعة والطائرات نزحوا إلى روسيا وكازخستان وجمهوريات سوفيتية سابقة أخرى.