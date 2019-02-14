بوتين: آمل أن لقائي بروحاني سيعطي دفعة جديدة لتنمية الدولتين

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن أمله في أن لقاءه بالرئيس الإيراني حسن روحاني سيعطي دفعة جديدة لتطوير العلاقات الثنائية في مجال الطاقة النووية، والغاز ومجالات أخرى.

وقال بوتين "بشكل عام، نعمل على تنفيذ خطتنا، ومن المهم بالنسبة لنا تعزيز هذا التوجه".

© Sputnik . Sergey Gunyeev الكرملين: بوتين سيبحث مع روحاني وأردوغان خطوات تحقيق تسوية مستدامة في سوريا

وأكد بوتين أنه يتم تنفيذ مشاريع مشتركة واسعة النطاق في مجال الطاقة النووية وقطاع النفط والغاز وفي مجالات أخرى. يسرنا ذلك كثيرا، وآمل أن يعطي اجتماع اليوم دفعة إضافية لتنمية علاقاتنا الثنائية".

وأشار إلى أنه في الفترة بين يناير ونوفمبر عام 2018، زادت التجارة الثنائية بنسبة 7.5 ٪ — إلى 1.5 مليار دولار.

وأضاف بوتين أنه في الفترة بين يناير ونوفمبر من عام 2018، زادت الاستثمارات التجارية بين البلدين بنسبة 7.5%، حيث بلغت 1.5 مليار دولار، مشيرا إلى أن الواردات من إيران نمت بأكثر من 40%.

وتابع "تجري مشاريع واسعة النطاق في مجال الطاقة النووية وقطاع النفط والغاز وفي مجالات أخرى. ونحن سعداء للغاية. وآمل أن اللقاء اليوم سيعطي دفعة جديدة لتنمية الدولتين".