بوتين: آمل أن لقائي بروحاني سيعطي دفعة جديدة لتنمية الدولتين

وقال بوتين "بشكل عام، نعمل على تنفيذ خطتنا، ومن المهم بالنسبة لنا تعزيز هذا التوجه".
وأشار إلى أنه في الفترة بين يناير ونوفمبر عام 2018، زادت التجارة الثنائية بنسبة 7.5 ٪ — إلى 1.5 مليار دولار.
وأضاف بوتين أنه في الفترة بين يناير ونوفمبر من عام 2018، زادت الاستثمارات التجارية بين البلدين بنسبة 7.5%، حيث بلغت 1.5 مليار دولار، مشيرا إلى أن الواردات من إيران نمت بأكثر من 40%.
وتابع "تجري مشاريع واسعة النطاق في مجال الطاقة النووية وقطاع النفط والغاز وفي مجالات أخرى. ونحن سعداء للغاية. وآمل أن اللقاء اليوم سيعطي دفعة جديدة لتنمية الدولتين".
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