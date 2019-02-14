بوتين: نية واشنطن الخروج من سوريا خطوة إيجابية

وقال بوتين عقب المباحثات الثلاثية: "خلال المحادثات تم كذلك مناقشة كيفية تأثير الخطط المعلنة للولايات المتحدة الأمريكية حول سحب القوات الأمريكية من المناطق الشمالية الشرقية من البلاد على تطور الوضع في سوريا، وبحسب رأينا فإن تنفيذ مثل هذه الخطوات ستكون خطوة إيجابية، وسيساعد ذلك على استقرار الوضع في هذه المنطقة من سوريا، إذ يجب إعادة سيطرة الحكومة الشرعية على هذه المناطق في نهاية المطاف".
ولفت بوتين إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعمل بشكل نشط لتنفيذ وعوده الانتخابية، موضحا أن هذا نادرا ما يحدث في الواقع في الولايات المتحدة.
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