بوتين: نية واشنطن الخروج من سوريا خطوة إيجابية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن نية واشنطن الخروج من سوريا هي خطوة إيجابية، مشيرا إلى أنه يجب أن تستعيد دمشق السيطرة على هذه المنطقة من البلاد.

© Sputnik . Alexey Nikolskiy بوتين: نجاح العملية السياسية في سوريا يساعد في عودتها إلى الجامعة العربية

سوتشي — سبوتنيك . وأشار الرئيس الروسي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه التركي والإيراني، في مدينة سوتشي ، إلى أن موسكو تنطلق من أن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا سيحدث، والقرار الصائب الوحيد هو تسليم هذه الأراضي إلى القوات المسلحة السورية.

وقال بوتين عقب المباحثات الثلاثية: "خلال المحادثات تم كذلك مناقشة كيفية تأثير الخطط المعلنة للولايات المتحدة الأمريكية حول سحب القوات الأمريكية من المناطق الشمالية الشرقية من البلاد على تطور الوضع في سوريا، وبحسب رأينا فإن تنفيذ مثل هذه الخطوات ستكون خطوة إيجابية، وسيساعد ذلك على استقرار الوضع في هذه المنطقة من سوريا، إذ يجب إعادة سيطرة الحكومة الشرعية على هذه المناطق في نهاية المطاف".

ولفت بوتين إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعمل بشكل نشط لتنفيذ وعوده الانتخابية، موضحا أن هذا نادرا ما يحدث في الواقع في الولايات المتحدة.