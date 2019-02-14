بيان قمة سوتشي: اللقاء المقبل في أستانا حول سوريا يعقد في أبريل المقبل

ذكر بيان مشترك للقمة الروسية - التركية – الإيرانية، في مدينة سوتشي، أن اللقاء المقبل في أستانا حول سوريا سيعقد في شهر نيسان/ أبريل المقبل.

© Sputnik . Alexey Nikolskiy بوتين: نجاح العملية السياسية في سوريا يساعد في عودتها إلى الجامعة العربية

سوتشي — سبوتنيك . أعلن البيان المشترك الصادر عن القمة الثلاثية أن اللقاء القادم حول سوريا في أستانا سيعقد في شهر أبريل المقبل.

وجاء في البيان: "اتفقنا على تكليف ممثلينا لإجراء لقاء دولي جديد حول سوريا في أستانا في أبريل 2019".

وخلال جلسات المحادثات التي عقدها رؤساء الدول الثلاث روسيا وتركيا وإيران، أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن بعض البلدان تريد الانضمام إلى "عملية أستانا" للتسوية في سوريا بصفة مراقبين.

وأكد الرئيس الروسي، أن روسيا وإيران وتركيا سيدعمون إطلاق "اللجنة الدستورية السورية".

كما وصف بوتين المباحثات حول سوريا في القمة الروسية — الإيرانية — التركية في سوتشي بأنها كانت بناءة ومفصلة للغاية، مؤكدا أن روسيا وإيران وتركيا تعمل على تعزيز التعاون في إطار "عملية أستانا".