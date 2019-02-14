بوتين: قرار بعض الدول بفرض عقوبات على من يقدم المساعدات الإنسانية لسوريا أمر غريب

وأكد بوتين أنه لا يجب اتخاذ الأسباب السياسية كذريعة للحد من تقديم المساعدة الإنسانية للشعب السوري. وأضاف قائلا في هذا الصدد "الأمر الأكثر غرابة هو قرار بعض الدول بمعاقبة الشركات والأفراد الذين يقدمون هذه المساعدات الإنسانية، والتعاون مع الحكومة السورية من أجل إعادة بناء البنية التحتية والمساعدة في مجال الصحة والتعليم. يجب على الجميع الاتحاد من أجل شيء واحد: مساعدة سوريا على إعادة بناء الدولة".
هذا وعقد رؤساء الدول الثلاث الضامنة للتسوية السلمية في سوريا (روسيا وتركيا وإيران) اليوم الخميس، قمتهم الرابعة منذ تشرين الثاني / نوفمبر 2017 بمنتجع سوتشي في روسيا تناولت الخطوات المشتركة لتحقيق تسوية مستدامة للوضع في سوريا وإطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية.
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