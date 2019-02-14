بوتين: قرار بعض الدول بفرض عقوبات على من يقدم المساعدات الإنسانية لسوريا أمر غريب

صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأن قرار بعض الدول بفرض عقوبات على من يقدم المساعدات الإنسانية لسوريا أمر غريب.

© Sputnik . Mikhael Klimentyev بيان قمة سوتشي: اللقاء المقبل في أستانا حول سوريا يعقد في أبريل المقبل

سوتشي — سبوتنيك . وقال بوتين عقب مباحثاته في سوتشي مع الرئيسين الإيراني والتركي، في رد على سؤال بشأن مساعدة اللاجئين السوريين في العودة إلى بلادهم ومن يمكنه الانضمام إلى هذا العمل "بالنسبة للعنصر الإنساني، بالطبع، إذا كان الجميع مهتمًا بإعادة اللاجئين إلى ديارهم، فيجب عمل كل شيء لضمان أن تكون ظروفهم المعيشية كريمة".

وأكد بوتين أنه لا يجب اتخاذ الأسباب السياسية كذريعة للحد من تقديم المساعدة الإنسانية للشعب السوري. وأضاف قائلا في هذا الصدد "الأمر الأكثر غرابة هو قرار بعض الدول بمعاقبة الشركات والأفراد الذين يقدمون هذه المساعدات الإنسانية، والتعاون مع الحكومة السورية من أجل إعادة بناء البنية التحتية والمساعدة في مجال الصحة والتعليم. يجب على الجميع الاتحاد من أجل شيء واحد: مساعدة سوريا على إعادة بناء الدولة".

هذا وعقد رؤساء الدول الثلاث الضامنة للتسوية السلمية في سوريا (روسيا وتركيا وإيران) اليوم الخميس، قمتهم الرابعة منذ تشرين الثاني / نوفمبر 2017 بمنتجع سوتشي في روسيا تناولت الخطوات المشتركة لتحقيق تسوية مستدامة للوضع في سوريا وإطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية.