روسيا تريد استبعاد أي سيناريو عسكري في فنزويلا

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا ترغب في استبعاد أي سيناريو عسكري في فنزويلا، مشيرا إلى أن موسكو مستعدة لطرح مشروع قرار خاص بها إن لزم.

موسكو — سبوتنيك. وقال نيبينزيا للصحفيين "نحن نريد استبعاد أي خيار عسكري في فنزويلا".

وتابع "سننظر ماذا سيحدث في مجلس الأمن خلال وقت قريب، لدينا مشروع قرار احتياطي يؤكد على سيادة ووحدة أراضي فنزويلا".

والجدير بالذكر أن الأزمة السياسية في فنزويلا تفاقمت بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي، زعيم المعارضة، خوان غوايدو، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة. فيما سارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم استخدام العنف ضد المعارضة. ومن جانبه أعلن مادورو أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفاً رئيس البرلمان والمعارضة "بدمية في يد الولايات المتحدة.

واعترفت فرنسا إلى جانب ألمانيا، وإسبانيا وبريطانيا وهولندا رسميا بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيسا مكلفا إلى حين إجراء انتخابات، في حين أيدت كل من روسيا والصين وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو.

ودعمت روسيا والصين والعديد من الدول الأخرى نيكولاس مادورو بصفته الرئيس الشرعي لفنزويلا.