"ميغ-29" تثبت كونها أروع مقاتلات التفوق الجوي

وقال مصدر مسؤول عن تصدير الأسلحة الروسية لـ"سبوتنيك" إن الهند تريد شراء 21 طائرة من طراز "ميغ-29".

وكانت مصادر إعلامية قد أعلنت أن الهند قررت الإحجام عن شراء طائرات "ميغ-29" وبدأت تدرس إمكانية شراء طائرات "رافال" من فرنسا.

وشرح خبير روسي لماذا تراجعت الهند عن شراء مقاتلات "رافال" وعادت لتطلب مقاتلات "ميغ-29".

وقال الخبير أندريه كراسنوبيروف في تصريحات صحفية إن "ميغ-29" أثبتت كونها الطائرة الأروع لتحقيق التفوق الجوي.

ولا يمكن لأية طائرة أخرى أن تنجح في مواجهة ومقارعة "ميغ-29".

وأشار الخبير إلى أن طائرة "ميغ-29" تتفوق على الطائرات المماثلة الأخرى في القدرة على المناورة.

وتتمتع مقاتلة "ميغ-29" بقدرات لا تملكها المقاتلات الأخرى، خصوصا القدرة على القيام بحركات بهلوانية في غاية التعقيد، ولا تعتبر، مع ذلك، من الطائرات الباهظة الثمن.