بوتين بعد تمارين الجودو: تحسن المزاج وتساعد على النظر إلى الحياة بواقعية (فيديو)

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد تمارين الجودو التي قام بها مع الرياضيين في مركز سوتشي الرياضي، قائلا إن الجودو تساعد على تحسن المزاج وعلى النظر إلى العالم بواقعية.

وقال الرئيس الروسي ردا على سؤال عما إذا كانت تمارين الجودو تساعده على تخفيف الضغط عن رأسه أو إعادة شحن الطاقة "ربما هذا وذاك لأنه هناك حقيقة طبية معروفة بالنسبة للشخص الذي يمارس التمارين، يرتفع لديه مستوى الأدرينالين، ويتحسن مزاجه، وينظر إلى الحياة بشكل مختلف".

وفي التدريب وخلال فترة الإحماء، عندما كان الرياضيون يقومون بأداء الحركات والحيل المختلفة، قام بوتين بالتمرن مع بعض الأبطال الأولمبيين.

وأكد بوتين أنه كلما كان مستوى الرياضي أكبر كلما شعر بشكل أكبر وفهم ما يحدث، وعندما يكون هناك حاجة للمساعدة فإنه سيدعم ويساعد بالإضافة إلى أن التمارين معه آمنة.

وجرى هذا بعد القمة الثلاثية في مدينة سوتشي للدول الضامنة حول سوريا.