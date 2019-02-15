آفاق تسليم مروحيات روسية مدنية جديدة إلى المكسيك بمبادرة من رجال أعمال

أعلن المستشار الاقتصادي السابق بالسفارة الروسية لدى المكسيك، الخبير الاقتصادي الروسي، نيكولاي شكولار، اليوم الجمعة، بأن هناك آفاق على المدى المتوسط لتسليم عدد من مروحيات "أنسات" الروسية إلى المكسيك، وذلك بمبادرة رجال الأعمال المكسيكيين.

موسكو — سبوتنيك. وقال شكولار في مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول آفاق تعاون روسي – مكسيكي في مجال الطيران: "ننتظر في المدى المتوسط تسليم مروحيات مدنية "أنسات" إلى المكسيك، وتجري الآن عملية ترخيص للمروحيات الروسية. وبالمناسبة يتم ذلك بمبادرة من رجال الأعمال المكسيكيين".

© Sputnik . المكسيك تعتزم طلب مساعدة موسكو لترحيل الروسي ماكييف

وحول التعاون في مجال الطيران، قال شكولار: "في الوقت الحالي يجري بشكل نشيط بحث مسائل استخدام طائرات "سوخوي سوبر جيت 100" من قبل شركة "إنتر جيت" المكسيكية، وتحسين جودة دعمها الفني. لهذا الغرض تم التفتيش الفني المشترك من قبل شركة "سوخو سوبر جيت" و"إنتر جيت" بشأن الوضع التقني لـ22 طائرة، تم تسليمها للجانب المكسيكي. وتم تطوير خطة منفصلة بشأن صيانة تشغيل كل واحدة منها".

كما كشف الاقتصادي الروسي عن أن تسليم 8 طائرات روسية أخرى للجانب المكسيكي قد تم إيقافه بسبب تحديات مالية، تواجهها الشركة المكسيكية.

كما نفى شكولار أنباء وكالة "بلومبرغ" الصادرة، في 12 كانون الثاني/ يناير الماضي، أشارت فيه إلى أن الجانب المكسيكي قام بتفكيك 4 طائرات "سوخوي سوبر جت 100 من أصل 22 طائرة، قائلا: "فيما يتعلق بالمعلومات التي قدمتها "بلومبرغ"، أعتقد أنها تبالغ في الطبيعة الكارثية لهذا الوضع. رسميا، لم يتم الإعلان بأنه يتم تفكيك الطائرات. أعتقد أننا نرى هنا خطة في مجال العلاقات العامة من قبل المنافسين وذلك من أجل خفض مكانة تكنولوجيا الطيران الروسية".