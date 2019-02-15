تحديد موعد إطلاق الصاروخ الفضائي "سويوز" والقمر الصناعي المصري

صرح مصدر في قطاع الفضاء الروسي، اليوم الجمعة، بأنه سيجري نقل الصاروخ الفضائي " سويوز 2.1 ب" والقمر الصناعي المصري "إيجيبتسات-إيه" إلى مجمع الإطلاق في قاعدة إطلاق الصواريخ الفضائية "بايكانور" يوم 18 شباط/ فبراير الجاري.

موسكو- سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، "من المقرر نقل صاروخ "سويوز 2.1 ب" من مبنى التجميع والاختبار إلى مجمع موقع الإطلاق في صباح يوم 18 شباط/ فبراير".

وفي وقت سابق، قال مصدر آخر لوكالة "سبوتنيك"، إنه من المقرر إطلاق القمر الصناعي "إيجيبتسات-إيه" في الساعة 19:47 بتوقيت موسكو يوم 21 شباط/ فبراير. وقد تأجل إطلاق القمر الصناعي المصري مرتان، في 27 كانون الأول/ ديسمبر 2018 و7 شباط/ فبراير 2019، لأسباب تتعلق باختبارات القمر في الشركة المصنعة.

وتقوم شركة "إينيرغيا" لصناعة الصواريخ بتجهيز القمر الصناعي المصري لإطلاقه مكان القمر الصناعي المفقود منذ نيسان/ أبريل 2015، وتبلغ قيمة العقد نحو 100 مليون دولار.

القمر الصناعي المصري "إيجيبت سات- إيه" مصمم لاستشعار الأرض عن بعد. ومجهزة بمعدات إلكترونية بصرية حديثة ذات دقة عالية. يمكن للقمر الصناعي التصوير في الأطياف المرئية والأشعة تحت الحمراء في نطاقات (الأسود والأبيض) والمجالات متعددة الأطياف. ويبلغ الحد الأقصى للرؤية 1400 كيلومتر. كما أنه قادر على إجراء استطلاع تفصيلي، مع تصوير بدقة 1 متر في نطاق (الأسود والأبيض) و4 أمتار في المجال متعدد الأطياف.

وبالمقارنة مع القمر الصناعي المصري المفقود، فإن "إيجيبت سات- إيه" مزود بنظام بصري إلكتروني محسَن، ومجمَع تحكم، ووصلة لاسلكية عالية السرعة، وألواح شمسية محسنة. ويبلغ نصيب المكونات الروسية فيه أعلى بكثير مما كان على متن القمر الصناعي "إيجيبت سات-2".