بوتين: لا توجد دول مستقلة بشكل كامل في عالمنا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إنه لا توجد دول مستقلة بشكل كامل، وأن العالم الحديث مترابط مع بعضه البعض.

© Sputnik . Valeriy Melnikov بسبب لقائه مع بوتين في سوتشي... الرئيس البيلاروسي يلغي زيارة إلى ميونيخ

رد الرئيس الروسي على سؤال أحد الصحفيين عقب محادثات مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، "السيادة والاستقلال مفاهيم قريبة للغاية".

وقال بوتين لنأخذ مثال البلدان الأوروبية، فالبرلمان الأوروبي، يتخذ قرار ويلزم جميع الدول الأعضاء الالتزام به، أكثر من القرارات الصادرة من قبل اللجنة المركزية العليا في حقبة الاتحاد السوفييتي للجمهوريات السوفيتية.

ولفت الرئيس الروسي الانتباه إلى التحالفات العسكرية وحلف الناتو، قائلا

هل تعتقدون أن الدول الأوروبية تعارض نصب الصواريخ الأمريكية المتوسطة والبعيدة المدى على أراضيها؟ نعم لا يوجد معارض، لذلك يجلسون ويحافظون على الهدوء، أين السيادة هنا.

وفي وقت سابق من اليوم أكد لوكاشينكو في حديث للصحفيين، أنه لا أحد يعتزم بحث قضايا سيادة أي من الطرفين، لأن سيادة روسيا وبيلاروس "إيقونة مقدسة".

هذا واحتضنت مدينة سوتشي، جنوبي روسيا، أمس الخميس، القمة الثلاثية الرابعة حول سوريا بين الرؤساء، الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني، والتركي رجب طيب أردوغان، حيث تم الاتفاق على مواصلة العمل للوصول للتسوية السياسية في سوريا، مع احترام سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، ومع التركيز على الوضع في محافظة إدلب شرقي البلاد إضافة إلى الرفض القاطع لمحاولات فرض حقائق جديدة على الأرض في سوريا تحت غطاء محاربة الإرهاب.