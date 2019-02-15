الدفاع الروسية: اللاجئون في الركبان محتجزين بشكل قسري

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، أن اللاجئين في مخيم الركبان أكدوا أنه يتم احتجاز أغلبهم بشكل قسري في المخيم من قبل مسلحين مدعومين من قبل الولايات المتحدة.

© Photo / SARC اليونيسف تصدر بيانا بشأن الأطفال في مخيم الركبان

موسكو — سبوتنيك . وقال كوناشينكوف خلال إيجاز صحفي "خلال استطلاع أجراه ممثلو جمعية الهلال الأحمر السوري، أكد اللاجئون أن الغالبية العظمى منهم تم احتجازهم قسرا في الركبان على يد وحدات متشددة تدعمها الولايات المتحدة، وأنهم لا يملكون أية معلومات عن إمكانية العودة بأمان إلى أماكن سكنهم السابقة".

ولفت ممثل وزارة الدفاع الروسية إلى أن روسيا والسلطات السورية أكدت مرارا استعدادها لتقديم المساعدة لهؤلاء اللاجئين في مناطق سيطرة الحكومة.

وأشار كوناشينكوف، إلى أن مركز المصالحة الروسي سيقيم مناطق إيواء مؤقتة في منطقتي جلب وجبل الغراب مزودة بمسكن دافئ وأكل ومستلزمات أولية وطاقم طبي.

وأكد أنه "سيتم تقديم وسائل نقل بري لكافة اللاجئين من أجل عودتهم الآمنة إلى المناطق التابعة لسيطرة الحكومة".

ودعا ممثل وزارة الدفاع الروسية الجانب الأمريكي، والمسلحين المدعومين من قبل واشنطن في التنف "للكف عن الاحتجاز القسري في المخيم على الأقل النساء والأطفال، وهم الأكثر تضرراً من البرد والأمراض، وسوء التغذية"، مؤكدا أنه "سيتم منحهم كل المساعدات اللازمة".