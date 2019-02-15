موسكو: لا اجتماعات مع الوفد الأمريكي على هامش مؤتمر ميونخ

موسكو — سبوتنيك. وقالت زاخاروفا في لقاء مع قناة "روسيا 24" في إجابة عن سؤال حول الاتصالات مع الوفد الأمريكي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن: "بالنسبة للقاءات مع الوفد الأمريكي، نحن نمشي في ممرات واحدة، لكن ليس من المقرر أية لقاءات".
والجدير بالذكر أن مؤتمر ميونيخ للأمن، تأسس عام 1963 على شكل "اجتماع لمسؤولي الدفاع"، للبلدان الأعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي، وأصبح حاليا منتدى للنقاش الدولي، يجتمع فيه السياسيون والدبلوماسيون والضباط العسكريون ورجال الأعمال والعلماء والشخصيات العامة من أكثر من 40 دولة، من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي وغيرها من دول العالم، التي تلعب دوراً هاماً على الساحة الدولية، مثل — روسيا والصين واليابان والهند وغيرها. ويعقد المؤتمر هذا العام في الفترة ما بين 15 — 17 شباط/ فبراير الجاري.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)