انتظار انطلاق طائرة روسية تنغص حياة العسكريين الأمريكيين

وقال دينيس مانتوروف، وزير الصناعة والتجارة، في تصريحات صحفية، يوم 15 فبراير/شباط ،2019 إنه يتوقع أن تقوم طائرة "إس70 أوخوتنيك" بالطلعة الجوية الأولى في أقرب وقت.

© Sputnik . مقاتلة الجيل الخامس الروسية تستخدم لغرض غير معلن

ويجري الآن اختبار طائرة "أوخوتنيك" على ممر الإقلاع.

وكشفت روسيا النقاب عن هذه الطائرة بنشر صورها على شبكة الإنترنت في نهاية يناير/كانون الثاني 2019.

وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في الثامن عشر من ديسمبر/كانون الأول الماضي أن القوات الروسية ستبدأ تتسلم طائرات درون (طائرات مسيّرة بدون طيار) متوسطة المدى في عام 2019، مشيرا إلى أن الطائرات المُنتظرة هي طائرات الاستطلاع والقتال.

وفي اليوم التالي 19/12/2018 أعلن أليكسي كريفوروتشكو، نائب وزير دفاع روسيا، بدء الاختبارات الجوية لطائرة "أوخوتنيك".

ونبهت جريدة أمريكية في يناير/كانون الثاني الماضي إلى إمكانية أن تنغّص الأوخوتنيك حياة العسكريين الأمريكيين.

جدير ذكره أن صانع طائرة "أوخوتنيك"، وهي طائرة بدون ريش الذيل، استفاد من تكنولوجيا الإخفاء. ويبلغ وزنها عند الإقلاع 20 طنا.