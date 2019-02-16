لافروف: روسيا لم تتدخل في قضية تسمية مقدونيا ولم تقدم حقائق حول ذلك

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن بلاده لم تتدخل في قضية تحديد تسمية جديدة لمقدونيا، ولم تقدم حقائق حول ذلك.

ميونخ- سبوتنيك. وذكر لافروف، متحدثا خلال مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن، "لقد اتهمونا بالتدخل في مشكلة تغيير اسم مقدونيا، لكنهم لم يقدموا أية حقائق".

© AP Photo / Boris Grdanoski بعد 27 عاما من الجدل... مقدونيا تغير اسمها رسميا

وأشار إلى أن "خمسة أو ستة من قادة العالم جاؤوا إلى سكوبي وقدموا دعما علنيا للتصويت الإيجابي بخصوص هذا الاستفتاء".

وأضاف لافروف "إذا كنا قد فعلنا جزء من هذا، فستفرض علينا عقوبات جديدة، ثم كانوا سيحاولون معاقبتنا، لكن بالنسبة لمثل هؤلاء النخبة، فإن كل شيء مسموح به".

وانطلق، أمس الجمعة، مؤتمر ميونيخ للأمن بنسخته الـ55، بمشاركة أكثر من 600 صانع قرار دولي رفيع المستوى، لمناقشة القضايا الدولية الأمنية والسياسية الأهم وعلى رأسها "العواقب المحتملة للمنافسة المتجددة ما بين القوى العظمى، التعاون عبر الأطلسي، ودور الاتحاد الأوروبي".

كما يشكل المؤتمر فرصة لإجراء لقاءات دولية رفيعة المستوى بين مختلف الدول.

ووافق البرلمان المقدوني، في العام الماضي، على مقترح تعديل دستوري يشمل تغيير اسم البلاد من مقدونيا إلى "مقدونيا الشمالية" في إطار اتفاق أبرم مع اليونان.